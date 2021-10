Napoli, morto l'ex senatore Francesco de Notaris: «È stato un grande combattente»

Ci lascia Francesco de Notaris, ex Senatore della Repubblica che ha ricoperto nel corso della sua vita cariche istituzionali importanti. È stato coordinatore delle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia fondate da Gerardo Marotta.

«Al di là del suo impegno politico - racconta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli - lo conoscevo da quando ero piccolo per una solida e mai interrotta amicizia di famiglia. Aveva un carattere spigoloso ma sempre aperto e battagliero, amava il confronto anche quando dialogava con persone che avevano un pensiero opposto al suo. Non si tirava mai indietro, non ha mai smesso di combattere e impegnarsi per la città e per la difesa delle nostre tradizioni storiche e culturali. La sua scomparsa è davvero un brutto colpo per Napoli e per il quartiere San Ferdinando nel quale Francesco de Notaris è vissuto a lungo».

Lascia la moglie Antonia, ed il figlio Marco Mario de Notaris, noto attore napoletano.