Mugnano, politica in lutto: è morto Gennaro Mastromo

Lutto negli ambienti della politica del comune di Mugnano. Nel pomeriggio è deceduto Gennaro Mastromo (nella foto a destra), ex presidente del civico consesso e per molti anni impegnato in politica. Mastromo era un volto notissimo della politica cittadina. Si è spento in ospedale, al Cardarelli, dove era ricoverato. Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra cui quelli del consigliere regionale Giovanni Porcelli e del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro. «Voglio ringraziarti - scrive sui social il primo cittadino - per la passione e l'impegno che hai sempre messo a servizio della tua città».

