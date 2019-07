Sabato 20 Luglio 2019, 15:55

«A te che vedevi nella nostra città, nella genialità e nell'umanità dei suoi abitanti, l'unica speranza per la razza umana. Grazie per quello che hai regalato e per come hai rappresentato egregiamente l'essere napoletano» È il ricordo di Luciano De Crescenzo che il sindaco Luigi de Magistris ha pubblicato su Instagram.Impegnato a Palermo nelle cerimonie per la commemorazione della strega di via D'Amelio, de Magistris non è riuscito a presenziare né alla camera ardente a Roma né al funerale a Santa Chiara dell'ingegnere filosofo che amava Napoli.