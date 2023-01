Morto Peppe Esposito, ex presidente della settima Municipalità di Napoli

Sarà la sua Miano a dare l’estremo saluto a Giuseppe Esposito. Cinquantanove anni, l’ex presidente della settima Municipalità si è spento ieri pomeriggio tra l’affetto dei suoi familiari che l’hanno accompagnato fino all’ultimo respiro. Lascia la moglie Rosaria e due figlie di 24 e 22 anni, Anna e Rita. I funerali si svolgeranno domani alle 13 nella chiesa di Santo Alfonso e San Gerardo di via Ianfolla.

Una vita, quella di Peppe Esposito, così come era ricordato da tutti, spesa per la famiglia e per il quartiere in cui è nato e cresciuto. Nel 2006, con la coalizione Margherita-Ds-Udeur, fu eletto presidente della settima Municipalità (Miano, Secondigliano, San Pietro). Per cinque anni ha guidato il parlamentino cercando di servire al meglio un territorio troppo spesso dimenticato dalle amministrazioni centrali. Finita l’esperienza politica è tornato alla sua vita privata ma tenendo sempre l’occhio attento all’interesse pubblico dei mianesi e di tutti i cittadini dell’area nord di Napoli.