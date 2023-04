Morto Umberto Minopoli: fu consigliere del ministro per lo sviluppo economico per le politiche industriali

Lutto nella politica per la prematura morte di Umberto Minopoli, 69enne di Pozzuoli, sposato e con due figli, ex consigliere del ministro per lo sviluppo economico per le politiche industriali. Dal 2013 era presidente dell'Associazione Italiana Nucleare.

«Umberto Minopoli è stato un riformista tenace, coraggioso, colto.Un dirigente politico che ha sempre combattuto le sue battaglie con la forza del merito contro i pregiudizi, anche andando controcorrente. Ho avuto il privilegio di dialogare e confrontarmi con lui più volte. Non sempre ero d'accordo con lui, ma sempre ho imparato qualcosa. La sua scomparsa è una perdita per tutti noi. Mi mancherà. Ci mancherà». È quanto scritto su Facebook dal senatore del Pd Antonio Misiani, commissario regionale della Campania.

Un messaggio è stato pubblicato anche dal Partito Democratico Campania: «Ciao Umberto! È scomparso prematuramente - Umberto Minopoli. Napoli, la sinistra, il mondo del lavoro e dell'impresa perdono una personalità di grande valore e dalla straordinaria vivacità intellettuale e politica. Mancherà a tutti. Alla moglie Carmela Francese, ai suoi figli la comunità del Partito democratico della Campania rivolge un forte e sentito abbraccio».