Morto Vincenzo Vallefuoco, medico chirurgo e sindaco di Mugnano nella seconda metà degli anni Ottanta

Lutto negli ambienti politici della città di Mugnano: è morto l'ex sindaco Vincenzo Vallefuoco, 82 anni, da tempo gravemente malato. Vallefuoco, esponente del Partito Repubblicano, aveva ricoperto l'incarico di primo cittadino tra la metà e la fine degli anni Ottanta.

Medico chirurgo e per anni primario all'ospedale Cardarelli, Vallefuoco si è spento dopo aver combattuto a lungo con la malattia. Cordoglio è stato espresso dal sindaco in carica Luigi Sarnataro e da tutte le forze politiche del territorio. La città, soltanto poche settimane fa, aveva perso un altro popolare e amato ex sindaco, Maurizio Maturo, in carica all'inizio degli anni Novanta.

