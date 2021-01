È stato pubblicato sul sito web del Comune l'avviso pubblico, a firma del sindaco Luigi de Magistris, per la presentazione di candidature per la nomina del presidente e la designazione di un componente nel consiglio di amministrazione di Mostra d'Oltremare s.p.a.. Il termine per la presentazione delle candidature è previsto entro le ore 12:00 di mercoledì 20 gennaio 2021.

