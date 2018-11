Mostra d'Oltremare, il sindaco ottiene il sì di Oliviero: si dimetterà per fare posto a Nardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 11:30

Il sindaco de Magistris ha incassato la disponibilità del consigliere delegato dell'ente fieristico Giuseppe Oliviero nel rassegnare le proprie dimissioni. L'incontro di giovedì sera si è svolto nella stanza del primo cittadino ed è terminato dopo circa due ore, intorno alle 22,20. Presente anche il presidente della Mostra Donatella Chiodo, che resterà nel management della società assumendo le deleghe di Oliviero (quelle di consigliere delegato). In pole per la poltrona di presidente resta Alessandro Nardi, stratega politico di de Magistris (ha contribuito ad entrambe le elezioni del primo cittadino), che a sua volta si dimetterà da capo di gabinetto della Città Metropolitana. Un giro di valzer che porterà nella ex provincia Pietro Rinaldi, fedelissimo del sindaco, dimessosi una settimana fa da consigliere comunale in quota demA.