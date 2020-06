«Serve un chiarimento del Governo sulla legittimità dei sindaci di operare ordinanze sulla regolamentazione delle attività cittadine». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, a cui non basta neanche il pronunciamento del tribunale amministrativo, dopo la presa di posizione netta della Prefettura, per ammettere di aver sbagliato: «Noi siamo centrali - dice - abbiamo una delega in bianco di natura sanitaria. Il presidente del Consiglio ci ha rassicurato che siamo nella piena legittimità di operare ordinanze che hanno a che fare con la regolamentazione delle attività cittadine. Su questo ci vuole un chiarimento del Governo. Di fronte a chi sta abusando in maniera evidente di una posizione dominante, in questo caso il presidente della Regione Campania, è necessario che intervenga il Governo».

De Magistris minaccia anche direttamente De Luca: «Si farà molto male, perché questo Paese senza sindaci non va da nessuna parte, si ferma domani mattina».



