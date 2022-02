Movida Napoli, il sindaco Manfredi: ordinanza temporanea, primi test

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, fa il punto sul tema della quiete pubblica, ritenuto fondamentale, e l'ordinanza «di carattere temporaneo» che disciplina la movida, da poco entrata in vigore. «È stato un fine settimana di sperimentazione. Ovviamente, ci sono ancora situazioni di affollamento e di difficile gestione», ammette il primo cittadino, spiegando che la questione non è soltanto locale. «Anche i fatti di Milano dimostrano che è un problema generale e nazionale, necessità di un percorso di regolamentazione».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Città Metropolitana di Napoli, liste al rush finale: debutta... IL REPORTAGE Movida a Napoli, dai Decumani ai Quartieri «illegalità e... LE FIBRILLAZIONI Ex Provincia di Napoli, tregua M5S: salvi i candidati di Di Maio

A "Barba & Capelli" Manfredi aggiunge: «Il problema dei controlli è importante ma dipende anche da cosa bisogna controllare», puntualizza, spiegando che tanti interventi interforze sono stati effettuati in questi mesi, e che i controlli sono aumentati.

Un'altra questione sentita è quella dei trasporti. Si punta a realizzare il tram elettrico, previsto a Ponticelli. E a garantire i collaudi dei nuovi treni, il primo prima dell'estate. «Vediamo la luce in fondo al tunnel». Obiettivo: arrivare alla frequenza della metropolitana ogni 5-6 minuti. Per la raccolta rifiuti la soluzione consiste nella introduzione nuove tecnologie, ad Asia l'organico è sotto di 400 unità. Manfredi invita i cittadini «a depositare la spazzatura in orario in modo da evitare di sporcare l'intera strada», e presenta pure risultati concreti per piantare più alberi e riqualificare il verde pubblico. Quanto al calcio Napoli è in corso una trattativa sul canone nei due anni del Covid, ma «pagherà il dovuto».