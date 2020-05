Cambio al vertice del Movimento demA, fondato e presieduto dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. A guidare il movimento sarà da oggi Carmine Piscopo, assessore comunale alle Politiche urbane. Piscopo succede al vicesindaco, Enrico Panini che - spiega de Magistris in una nota - «lascia l'incarico di segretario nazionale del movimento per dedicarsi a tempo pieno all'attività amministrativa della nostra città. È una scelta che guarda alla necessità di consolidare, in un momento delicato e complesso come quello che stiamo vivendo, la nostra azione politico-amministrativa».

Il sindaco rivolge al segretario uscente «un grande ringraziamento per la dedizione profusa e il lavoro svolto in questi quasi due anni di mandato a supporto e per la crescita di demA» e al neo segretario Piscopo esprime «un sentito grazie per la sua disponibilità e gli auguri per un buon inizio e buon lavoro». Novità anche nella composizione della segreteria nazionale e cittadina di demA. Entrano nella segreteria politica, su proposta di de Magistris, Ciro Amante, il fratello Claudio de Magistris e l'assessore comunale all'Istruzione, Annamaria Palmieri. Per la segreteria cittadina é stato proposto il nome di Salvatore Meliota, già componente del Coordinamento nazionale.

