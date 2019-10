Martedì 8 Ottobre 2019, 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se sono stato invitato alla loro convention? No, non sono stato invitato». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispondendo ai giornalisti su una sua possibile partecipazione per un saluto istituzionale ad «Italia 5 Stelle», convention annuale del Movimento 5 Stelle che si terrà sabato e domenica alla Mostra d'Oltremare di Napoli. «Al limite vado se voglio occupare qualcosa - ha scherzato il sindaco - perché c'è sempre quell'anelito giovanile, ma non è questo il caso».