Multe pazze a Napoli, delibera al palo e Pd, M5S e centristi si sfilano: «Non entriamo più in Aula»

Si sfilano M5S, Pd, e La Città che oggi non parteciperanno al Consiglio comunale. Otto consiglieri in tutto, ma il dato politico è un altro: per la prima volta l'unità delle opposizioni si rompe perché il centrodestra non ha firmato alcun documento e questo non significa che oggi Fi, Lega e Fdi entreranno nell'augusta Sala dei Baroni. Però il dubbio c'è, perché il primo punto all'ordine del giorno è la nomina del vicepresidente del Consiglio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati