Municipalità, lite sulla riorganizzazione. E I presidenti Dema: «Noi senza personale»

Giovedì 13 Settembre 2018, 11:30

È scontro sulla riorganizzazione delle dieci Municipalità. Ieri a Palazzo San Giacomo si sarebbe dovuta tenere una riunione tra i presidenti dei parlamentini, l'assessore Alessandra Clemente e il direttore generale Attilio Auricchio (riconvocata per lunedì alle 17,30). I numeri uno delle Municipalità hanno abbandonato la sala Bobbio a causa del ritardo definito «irrispettoso» da parte dell'amministrazione (presente solo l'assessore Clemente), oltre ad alcune divergenze sulle modalità di gestione del personale. Sul piede di guerra i fedelissimi demA, Francesco Chirico (Seconda Municipalità) e Ivo Poggiani (Terza Municipalità).«Siamo stanchi di subire scelte calate dall'alto. Hanno spostato due dipendenti dai miei uffici senza avvisarmi - spiega Chirico - Non posso più contare sulla figura che si occupava di alcune attività come la refezione e sono privo del dirigente perché in pensione a giugno. Adesso dovrò fare a meno anche del dipendente che a Mercato-Pendino si occupava degli atti amministrativi per le cremazioni e i trasporti funebri». Sulla stessa lunghezza d'onda di Chirico, il collega Poggiani: «Non solo non ho più il direttore di Municipalità, ma neanche il dirigente tecnico. Come si va avanti così?». Paolo De Luca della Quinta, anche lui in quota demA, incalza: «Non intendo essere ostaggio di nessuno. Quello consumatosi è un atto di una gravità assoluta. Non parteciperò più a riunioni che non siano convocate dal sindaco». Critiche anche dalle opposizioni, Giannalavigna della Nona Municipalità (Soccavo-Pianura), evidenzia: «Quello dell'amministrazione è un comportamento irrispettoso».