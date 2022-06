Municipalità senza assessori: il difensore civico Giuseppe Fortunato: «Via i presidenti»

Per la mancata nomina degli assessori alle municipalità del Comune di Napoli il difensore civico della Campania, Giuseppe Fortunato, ha scritto al prefetto di Napoli chiedendo la rimozione dei presidenti e quindi lo scioglimento. A quanto scrive Fortunato la nomina è avvenuta solo nella sesta municipalità. In una nota Fortunato evidenzia che già lo scorso 13 maggio il Tar della Campania ha stigmatizzato «che l'inerzia delle nomine degli assessori municipali comporta impossibilità di funzionamento dell'ente e ha sottolineato, quindi, che occorrono i conseguenti rimedi».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali 2022, in Campania tiene il Pd ma pesa il flop M5S: Nola... LE ELEZIONI Comunali 2022, a Napoli il Pd traina il centrosinistra e vince anche... LE ELEZIONI Comunali 2022, a Portici flop M5S: Cuomo stravince e Di Maio batte...

«Considerato che l'ordinanza cautelare pubblicata il 13 maggio non è stata impugnata in tale specifico punto che ricorda l'impossibilità dell'ente di funzionare, che oggi non è più impugnabile e che, per il rispetto che dobbiamo alla magistratura, deve essere eseguita in ogni punto, ho chiesto di attivare la procedura per la rimozione dei presidenti di municipalità persistentemente inadempienti e per lo scioglimento dei consigli che sono i rimedi previsti dall'ordinamento», aggiunge ancora.