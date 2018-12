Giovedì 20 Dicembre 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 12:04

«L'assegnazione di deleghe a consiglieri è un abominio giuridico e politico e noi le impugneremo il giorno dopo perché un consigliere ha un ruolo di controllo e di indirizzo e pertanto non può avere deleghe». Lo ha affermato il consigliere del Movimento 5 stelle, Matteo Brambilla, in apertura della seduta di Consiglio. Brambilla ha sottolineato che «una cosa simile non esiste. State contravvenendo a tutte le regole nel silenzio del presidente del Consiglio comunale».