Napoli, Abodi parla ai giovani a Scampia: «Serve intesa tra Manfredi e società per lo stadio»

«Il sindaco di Napoli Manfredi ha le idee chiare, mi auguro che ci sia una perfetta sintonia per quanto riguarda lo stadio Maradona. Il soggetto migliore, anche nel rispetto del ruolo che ha, è il sindaco, penso che l'unica cosa che posso dire è che può contare anche sulla nostra collaborazione». Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi.

Il ministro - a margine dell'incontro al liceo Elsa Morante di Scampia, a Napoli, nel ciclo «Sky Up The Edit» incentrato sul ruolo dei valori dello sport per i giovani - ha commentato le vicende del futuro stadio, che hanno visto posizioni differenti tra il sindaco e il presidente del club azzurro De Laurentiis. «Nel progetto stadio - ha detto Abodi - tra Comune e il club ci sono ambizioni reciproche, con la città che si sta evolvendo e sta cercando di migliorare in tutte le sue forme.

Il club sa che per essere più competitivo deve avere uno stadio che abbia le caratteristiche non soltanto sul campo ma anche sugli spalti in termini di presenze, di attività, di iniziative».

In ogni caso, ha detto, «se c'è una comunione di intenti si troverà una soluzione giusta. E io sono convinto che ci sarà, perché sono talmente convergenti gli obiettivi appunto dell'amministrazione e del club che non si potrà non trovare un accordo».