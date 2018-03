La Giunta comunale su proposta del Sindaco Luigi de Magistris ha approvato la delibera con la quale anche il comune di Napoli aderisce al “Patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere” con 11 punti programmatici, frutto di un lavoro condiviso tra le città, per progettare e sostenere misure concrete di promozione delle Pari Opportunità. Al centro del Patto dei Comuni c'è il sostegno all'autodeterminazione femminile e la costruzione di una società più equa che offra a tutte le donne e a tutti gli uomini, di sviluppare talenti e potenzialità in egual misura. «Un impegno che implica una rinnovata determinazione a massimizzare il reperimento di fondi utili all’elaborazione di azioni strategiche, all’attuazione di modelli organizzativi e all’ideazione di nuovi dispositivi culturali e sociali, nella convinzione che la lotta alla violenza contro le donne sia la pietra angolare delle battaglie per l’uguaglianza e la parità di diritti» ha dichiarato il Sindaco Luigi de Magistris. “La strategia è quella di fare rete tra istituzioni e sostenere le attività promosse dalle organizzazioni della società civile che abbiano i medesimi obiettivi, al fine di potenziare gli strumenti di prevenzione e l’efficacia della rete antiviolenza”. ha dichiarato la delegata alle Pari Opportunità Simonetta Marino.

Giovedì 8 Marzo 2018, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 19:41

