Affitti stracciati nelle case comunali, l'ira di de Magistris: «Tolleranza zero»

Venerdì 26 Aprile 2019, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La direttiva data è molto chiara per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare del Comune: tolleranza zero con tutte le vicende ritenute inaccettabili sul piano del rapporto tra domanda e offerta, del rapporto tra proprietario e conduttore». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando la notizia pubblicata oggi da Il Mattino che parla di fitti stracciati che si pagano per case in luoghi di pregio alla Fondazione Strachan Rodinò, controllata dall'amministrazione comunale.De Magistris, nel sottolineare che «la gestione non è del Comune», ha spiegato che «non sempre si può intervenire in pochi giorni perché alcune di queste situazioni hanno alla base dei contratti su cui bisogna intervenire ma gli uffici del patrimonio stanno lavorando e se si dovessero individuare, come già capitato in passato, furbi o sacche di illegalità, queste vanno affrontate, colpite, segnalate e denunciate». De Magistris ha inoltre annunciato che prima dell'estate l'amministrazione varerà un atto con cui «andremo a dare forza giuridica a esperienze di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare dell'ente nate in modo fragile e invece andremo a troncare definitivamente tutte le gestioni del patrimonio che non hanno nulla a che vedere con l'interesse pubblico».