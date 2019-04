Napoli, affitti a prezzi stracciati: hotel al consigliere, casa al segretario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Aprile 2019, 08:00

Cosa succede se nel Consiglio d'amministrazione di un ente a controllo pubblico siede una persona che si ritrova affittuaria di un immobile di quello stesso ente? Nulla, almeno nella Fondazione Strachan Rodinò, che non prevede nel regolamento una norma che vieta questa situazione: insomma, è tutto consentito: non c'è illecito, di nessun tipo.Stiamo parlando dell'Istituto che ha un unico grande obiettivo, quello di dare sostegno e favorire progetti in favore dei disabili, in particolare dei disabili visivi. La Strachan Rodinò realizza molti progetti e si sostiene principalmente con i canoni di affitto dei 33 appartamenti che possiede. Il problema è che molti di quegli appartamenti sono ceduti a un canone nettamente inferiore a quello di mercato, si tratta di quelli di maggior pregio che sono abitati da dirigenti, avvocati, persone d'alto rango. La questione l'ha sollevata il consigliere comunale Gaetano Troncone, presentando un dossier nel quale chiede chiarezza e dal quale annuncia che potranno venire fuori tutti i nomi delle persone che pagano poco per appartamenti che valgono tanto e in questo modo sottraggono soldi ai progetti per i disabili. Nel recente passato interrogazioni in tal senso erano giunte anche dai consiglieri Venanzoni (Pd) e Lanzotti (FI) i quali chiedevano, appunto, di conoscere i dettagli della vicenda e l'elenco dei nomi degli affittuari. La questione riguarda il Comune perché è il sindaco che nomina il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.