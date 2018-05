Napoli, la denuncia del consigliere municipale: «Io, aggredito con la mazza da baseball da un altro consigliere»

Giovedì 31 Maggio 2018, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza alcun motivo il consigliere Ciro Guida della terza municipalità è stato vittima, mentre effettuava un sopralluogo sul territorio nel quartiere Sanità, nei pressi dell’ospedale San Gennaro, di una violenta aggressione. A darne notizia è il presidente della terza municipalità Stella-San Carlo all’Arena, Ivo Poggiani.«Ho ricevuto una telefonata da Ciro - scrive sul suo profilo social network, il presidente Poggiani - e l'ho raggiunto alla Sanità. Mi ha riferito che è stato aggredito con una mazza da baseball da un ex consigliere municipale dell’area di destra, oggi attualmente eletto a Mugnano. Ciro era stato incaricato da me in un sopralluogo sul territorio. Ha trovato sul posto il padre dell'aggressore. Dopo pochi minuti è arrivato anche il consigliere momunale di Mugnano che ha estratto da una borsa una mazza d ha iniziato a colpirlo. Finito per terra, i due hanno continuato a pestarlo a calci».«È una vergogna - continua il presidente - quello che è successo è inaccettabile due volte, perché compiuto per futili motivi da rappresentanti delle Istituzioni. È per persone come loro che le stesse stanno perdendo autorevolezza e credibilità nei confronti dei cittadini. Ciro mi ha chiesto di scrivere questo post come denuncia pubblica a cui farà seguito quella all’autorità giudiziaria. Chi ha un ruolo istituzionale come Ciro, compagno e militante storico della sinistra napoletana, ha il dovere di denunciare la barbarie delle destre di questa città. Chiedo a tutte le forze politiche cittadine di esprimergli solidarietà e di condannare l'accaduto per espellere chi copre di vergogna le Istituzioni di questa città». Al momento Ciro Guida è all’ospedale Cto per le cure mediche.