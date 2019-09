Da Ingroia a Fico e Zingaretti, tutte le piroette del sindaco de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 20 Settembre 2019, 07:30

In sei anni de Magistris ha ipotizzato ogni possibile alleanza. Tranne quella con il centrodestra, dalle elezioni politiche del 2013 alle Regionali 2020, agli organi di informazione è stata consegnata un'idea diversa per ciascuna stagione politica. Dal lancio di Rivoluzione Civile schierata all'estrema sinistra al dialogo con il Movimento Cinquestelle passando per l'endorsement a Potere al Popolo fino all'ultimo scenario di accordo con Pd e grillini condizionato alla defenestrazione di Vincenzo De Luca.