Sabato 23 Marzo 2019, 09:13

È come se, in un colpo solo, volesse scrollarsi da dosso quello che si dice. Ovvero che è eternamente in rissa con il sindaco de Magistris e che sia diventato il nemico di Napoli. «Gli amici di Napoli stanno in Regione. Evitiamo, quindi, dibattiti da capere», attacca Vincenzo De Luca. E, sillabando, ripetendolo, due volte sottolinea quasi con orgoglio: «Noi siamo i difensori di Napoli, della sua identità e della sua storia». Come a dire: altro che il sindaco (che in mattinata pure l'attacca sul caso Anm). E via, nella sua consueta tribuna settimanale su una tv locale di Salerno, a snocciolare dati e cifre per ribadire il sillogismo di questi mesi: «Gli amici di Napoli sono quelli che erogano risorse, i nemici sono quelli che parlano in astratto e non garantiscono i servizi».IL CASOSi inizia dall'Anm, il caso spinoso di questi giorni, ma poi l'ex sindaco di Salerno inizia i suoi cahiers de doléances. «Gli amici di Napoli - elenca De Luca - sono quelli che fanno gli investimenti per le linee della metropolitana, rifanno le stazioni come a Scampia e Secondigliano, compreso le opere urbanistiche esterne che toccherebbero al Comune, che creano lavoro, aprono i cantieri. Quelli che tengono aperto il teatro San Carlo che oggi viene tenuto in vita dalla Regione, un motivo di grande orgoglio per noi, perché il Comune in pratica sta fuori. Non è che il confronto blocca Napoli, la città è bloccata dai debiti e dalla disamministrazione».