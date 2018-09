CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 17 Settembre 2018, 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conti da rifare in Anm. L'assemblea dei soci è stata convocata per il 28 settembre per il nuovo bilancio 2016, che sarà modificato rispetto a quello presentato venerdì e non approvato. Il Comune e la Napoliholding hanno concesso due settimane di tempo all'Anm per riscriverlo, alla luce di due novità sopraggiunte sul filo di lana nel pomeriggio di venerdì: la certificazione da parte della Regione Campania di 4,6 milioni di euro di crediti per lavori anticipati una decina d'anni fa da Anm; e l'impegno del Comune a certificare 4 milioni sui 9 che deve. Fondi in più di cui l'Anm potrà disporre, andando a sbloccare una parte dei crediti congelati prima di fare domanda di concordato. Venerdì, poco prima della mezzanotte, l'Anm ha inviato al Tribunale Fallimentare il verbale dell'assemblea, con il bilancio non approvato, accompagnato dal parere della società esterna di revisione legale di «impossibilità a esprimere un giudizio».