Napoli, l'ipotesi Anm ai privati spacca Cigl, Cisl e Uil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 25 Luglio 2018, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cigl, Cisl e Uil, uniti per salvare il trasporto locale a cominciare dall'Anm, attraverso «l'aumento dei fondi dalla Regione e l'intervento diretto di Palazzo Santa Lucia e Città Metropolitana nel capitale dell'azienda» ma si spaccano invece sull'ipotesi di un intervento privato, visto, comunque, come ultima ratio.I distinguo sorgono nel corso della conferenza stampa convocata nella sede Cisl. Per Gianpiero Tipaldi (Cisl), «oggi l'Eav comincia a dimostrare che è possibile fare trasporto pubblico con un certo equilibrio, così come avviene nel privato. Perché non è possibile farlo anche con Anm e Ctp, anche aprendosi ai privati?». Una scelta sulla quale, sottolinea, avrebbe influito finora «l'ingerenza negativa della politica, soprattutto in Anm». Mentre Amedeo D'Alessio (Cgil) precisa: «Noi crediamo in un rilancio di Anm come società pubblica. Sia messa nelle condizioni di partecipare alla gara regionale per la gomma. Poi sarà il mercato a decidere quale azienda sia più efficace». E Antonio Aiello (Uil) aggiunge: «In realtà oggi le società partecipate sono già gestite con criteri privatistici. Si faranno le gare, parteciperanno i privati? Se questi danno il servizio, ben vengano. Le partecipate pubbliche dei trasporti in Campania sono quasi tutte in sofferenza. Le aziende private no, tengono a fare utili».