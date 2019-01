Da Al Pacino alle Vele, tutti gli annunci flop di de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 6 Gennaio 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 08:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ciao Al, sono Luigi de Magistris, il sindaco di Napoli...», se non avete guardato almeno una volta il video con il quale il primo cittadino invitò in città l'attore Al Pacino non sapete cosa vi siete persi.Vabbè, adesso l'ironia è facile e forse anche ingiusta. De Magistris era sindaco da una manciata di mesi, era trascinato dall'entusiasmo e anche da quel pizzico d'ingenuità che poi negli anni se n'è andata. Decise di mettere la sua immagine al servizio della città esponendosi in prima persona con un invito al grande attore americano perché presentasse a Napoli la sua «Wild Salomè». Al Pacino, tramite l'agente, ringraziò ma declinò l'invito, così adesso quel video, ancora reperibile nell'eterno archivio del web, fa un po' sorridere. De Magistris cerca di sembrare a suo agio davanti alla telecamera, passeggia nel suo studio in camicia, poi inspiegabilmente indossa la giacca e va a sedersi alla scrivania, non ancora sommersa dai gadget che oggi la travolgono. Conclude il video così come l'ha iniziato, «Ciao Al», poi resta con lo sguardo vitreo puntato sulla telecamera.