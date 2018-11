Napoli, l'annus horribilis dei trasporti tra caos e malattie immaginarie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Novembre 2018, 07:00

Le funicolari di Napoli, lo sa bene chi le usa quotidianamente, non rappresentano il massimo dell'affidabilità. Gli stop imprevisti e improvvisi sono frequenti, le difficoltà sono all'ordine del giorno, così quando ai guai strutturali s'aggiungono pure le epidemie del personale, il mondo del trasporto via fune va definitivamente in tilt. Gli impianti, lo sanno bene tutti i napoletani, sono quattro: la funicolare Centrale, quella di Montesanto, quella di Chiaia e la cenerentola di Mergellina che viene sacrificata non appena ci sono difficoltà di personale.L'avete letto spesso negli ultimi giorni e vi sarà capitato di scoprirlo anche in occasione degli altri momenti di difficoltà: il funzionamento di una funicolare è legato alla presenza di un caposervizio che è la persona sulle spalle della quale grava la responsabilità di ogni singolo percorso di ogni funicolare. Ogni giorno ne servono almeno otto, quattro per impianto, divisi in due turni. A disposizione dell'azienda ce ne sono 15 per le differenti turnazioni e per subentrare in caso di malattia dei colleghi: esiste infatti un turno di «disponibilità» per i capi servizio che non sono al lavoro i quali, però, hanno la possibilità di aderire o meno alla richiesta di subentrare in servizio. Il vero guaio delle funicolari scatta quando la malattia colpisce uno degli otto capi che sono di turno.