Napoli, sos dell'assessore Marchiello: «Calo del numero delle pizzerie, dobbiamo intervenire»

«A Napoli c'è un calo del numero delle pizzerie mentre in altre regioni, come in Lombardia, i nostri marchi hanno aperto pizzerie che stanno avendo un grande seguito». Lo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello, intervenuto all'audizione congiunta delle Commissioni permanenti Lavoro e Agricoltura a seguito delle recenti polemiche sul costo della pizza in alcuni locali del Nord.

Marchiello ha riferito che «alla luce di ciò siamo disponibili ad interventi mirati per sostenere il settore ma è fondamentale fare rete».