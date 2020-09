Regionali Campania 2020, l'appello ai candidati: «Salvate i servizi di salute mentale»

Appello ai candidati alle elezioni regionali a salvare i servizi di salute mentale, da Psichiatria Democratici e Medicina Democratica, riunite nello spazio comunale Annalisa Durante. L'incontro è stato occasione per fare il punto sulle carenze dell'assistenza agli ammalati psichici a Napoli, approfittando anche della presenza del direttore del dipartimento salute mentale, Fedele Maurano. Da Barra a Scampia le lamentele per un servizio che è stato dimenticato dalla Regione, si moltiplicano.

All'iniziativa non hanno aderito i candidati presidenti della Regione Caldoro e De Luca. Da Psichiatria Democratica e Medicina Democratica, però, non solo lamentele e polemiche, anche qualche proposta, come quella di adottare l'esperienza dei manicomi smart, come quello di Arzano, come unica risposta possibile alla carenza di servizi per i malati mentali. Nel contempo si è sottolineata la necessità di riaprire la discussione sulla salute mentale nella città di Napoli e nell' area metropolitana.



Ultimo aggiornamento: 13:32

