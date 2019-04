Napoli e l'appello del cardinale Sepe: «La borghesia è silente, ma il grande assente è lo Stato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Aprile 2019, 10:30

«La borghesia è assente ma lo Stato dov'è?«. Le parole pronunciate ieri sul Mattino dal vescovo di Napoli, Crescenzio Sepe a proposito della borghesia napoletana, scatena il dibattito in alcuni settori della società. «Non li vedo coinvolti - ha detto il cardinale - devono prendere coscienza della situazione e assumersi le loro responsabilità. Il mio appello è di non farsi più da parte». «Forse è il caso di citare il Vangelo replica subito, sorridendo, Federica Brancaccio, presidente dell'Associazione costruttori edili napoletani -. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Il tema è sicuramente impegnativo. Credo che ognuno di noi, nel proprio ruolo, abbia il dovere di fare al meglio le cose che lo riguardano. Le associazioni di rappresentanza come la nostra mettono in piedi progetti per il territorio e per il sociale, si mettono in rete, costruiscono connessioni positive con il territorio. Se ognuno facesse per intero il primo dovere avremmo meno problemi. Ma non penso sia un momento negativo per la città e il territorio. Mi pare che la consapevolezza e l'impegno siano in risalita. Si lavora molto insieme, ci si impegna. Se poi l'idea è che ci si debba impegnare in politica, questa rimane una scelta personale. Di sicuro non manca l'impegno nel sociale e nella società».