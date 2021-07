Napoli e provincia, approvati nuovi progetti per il piano strategico metropolitano

Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris, ha approvato oggi una delibera con cui definisce nuovi progetti strategici dell’area metropolitana e approva un atto di indirizzo per le priorità di investimento dell’avanzo di amministrazione dell’Ente. Ciò rappresenta un aggiornamento del Piano Strategico triennale 2021-2023.

I progetti sono:

- Realizzazione polo scolastico ex Canapificio Frattamaggiore 25.000.000,00 €

- Realizzazione polo scolastico. Riconversione bene confiscato San Giuseppe Vesuviano 2.000.000,00

- Reggia di Portici - Riqualificazione e rifunzionalizzazione delle sale di accesso al teatrino di corte e del teatrino di corte Portici 2.500.000,00 €

- Riqualificazione paesaggistica del Lago Patria Giugliano in Campania 8.597.563,00

- Realizzazione della Cittadella scolastica di Pomigliano d'Arco 22.183.682,52 €

- Lavori di completamento degli interventi di restauro e adeguamento dell'ex ospedale S.M. delle Grazie (Petronio) in Via San Gennaro Agnano in Pozzuoli Pozzuoli 23.000.000,00 €

- Lavori di adeguamento sismico degli edifici in uso alla Questura Napoli 25.000.000,00 €

- Riqualificazione ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie del sito Grotta Azzurra Anacapri 1.077.586,04 €

- Realizzazione istituto scolastico Sant'Antonio Abate 5.000.000,00 €

- Videosorveglianza e monitoraggio statico degli istituti scolastici di proprietà della CM intero territorio Metropolitano 3.000.000,00 €

- Progetto di Revamping dell'impianto TMB di Giugliano in Campania Giugliano in Campania 40.000.000,00 €

- Progetto di Revamping dell’impianto TMB di Tufino 40.000.000,00 €

- Acquisto di mezzi destinati al rinnovo dei parchi di autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale intero territorio metropolitano 101.278.910,59 €

- Riqualificazione e valorizzazione faro di punta Pioppeto Procida 352.422,69