Sarà una donna a guidare il Cda dell'Asia (Azienda di igiene urbana). Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in occasione del rimpasto di giunta. Oggi è scaduto il termine per la presentazione delle domande per partecipare all'avviso pubblico. De Magistris ha riferito che la nomina sarà ufficializzata a breve. © RIPRODUZIONE RISERVATA