«Costa si dimetta», «Nessun ricatto»: e l'assemblea del Pd finisce in rissa

Giovedì 15 Marzo 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 10:44

Inviato a ErcolanoGli animi tesi per la disfatta elettorale, certo, ma ad un tratto deve intervenire anche la polizia per evitare che finisca in rissa. È la prima volta che in un'assemblea del Pd arriva la polizia in platea. Ed è una scena triste. Molto, specie se l'assise era stata convocata per fare un'analisi del voto. Ma basta un passaggio di Nicola Oddati sul congresso provinciale celebrato con l'esclusione del gruppo ex ds e una risposta piccata del presidente del partito Tommaso Ederoclite per mandare tutto a catafascio. Urla. Spintoni e qualche vecchio militante che si fionda verso il palco del Mav pronto a menare qualche ceffone. E va tutto in malora. Con una decina di agenti in presidio per il timore di un blitz dei Cub e invece il blitz è tutto interno al Pd. E quando sentono le urla, intervengono in sala per rimettere pace.Un brutto spettacolo, comunque, se i lavori devono fermarsi per una decina di minuti prima che torni la calma in platea (ampia che non si vedeva da tempo). L'aria nel Pd è incandescente: i caminetti tra i capicorrente che facevano da cornice alle assemblee sono spariti, le facce sono tese e tutti si guardano in cagnesco prima che parta la discussione.