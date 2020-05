Napoli, l'assessore Borriello: «Vogliamo riaprire il San Paolo a migliaia di tifosi»

LEGGI ANCHE

«Lariapriranno le palestre, non meritiamo una chiusura totale.Sarebbe bellissimo, ma è una cosa che deve passare per il Governo, la Federazione, la Lega. Noi come Comune non ci penseremmo due volte, noi intanto possiamo fare quella »pressione« per far riaprire gli stadi al Sud». Lo ha detto, a Radio Punto Nuovo Sport Show, Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli.«Sicuramente al nord non riapriranno, quindi è difficile vederli riaperti al sud. Ci sono troppe variabili, ma penso sia una campagna che può partire. Sono tutti atleti controllati, se possono giocare, possono anche spostarsi in giro da regione a regione. Non ci sarebbe nessuna difficoltà, ma anzi sarebbe bellissimo ospitare il finale di questo campionato nel Mezzogiorno, una rivincita per il sud».