Napoli, l'assessore Ferrante ospite alla web tv del Mattino giovedì: invia le tue domande

L'assessore comunale allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante è ospite della web tv del Mattino giovedì 10 febbraio alle 10.30 in diretta sulla nostra pagina facebook. Inviate le vostre domande all'assessore all'indirizzo eventi@ilmattino.it

Emanuela Ferrante è nata il 13 maggio del 1972 a Napoli, dove vive con il figlio. Laureata, con lode, in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II". Dopo aver frequentato corsi di specializzazione in diritto civile, penale ed amministrativo, nel settembre del 2000 vinceva concorso pubblico per laureati in Campania presso il Ministero delle Finanze ed iniziava la sua carriera professionale al servizio delle istituzioni. Contestualmente superava l'esame di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli ed otteneva l'abilitazione all'esercizio della relativa professione. Vincitrice anche di concorso pubblico per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore, proseguiva la sua carriera all'interno dell'Agenzia delle Entrate, per la quale, nel corso degli anni, assumeva ruoli di responsabilità, fino all'incarico dirigenziale di Capo Area Contenzioso ottenuto, nel 2019, a seguito di procedura concorsuale interna ed all'idoneità al concorso per dirigenti dell'Agenzia. Iscritta all'Albo regionale dei formatori dell'Agenzia delle Entrate, conseguiva, inoltre, titolo di specializzazione in "Difensore tributario" a seguito di corso biennale con esame finale presso l'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi di Napoli e diploma di Master in Economia dei tributi, conseguito, con profitto, a seguito di corso biennale presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni" di Roma. Da anni politicamente impegnata sul territorio napoletano come attivista del M5S ed attenta e vicina ai bisogni della collettività di riferimento territoriale.