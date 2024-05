Elly Schlein e Maurizio Landini in piazza a Napoli contro l'autonomia differenziata: «Qui per chiedere l'unità del Paese»

«Napoli vuole l’unità del Paese, non la divisione, e vuole che al centro tornino i problemi delle persone: il lavoro che non c’è, che è precario, la sanità pubblica che deve funzionare, le scuole e sopratutto i diritti fondamentali della nostra Costituzione che devono essere applicati». A un’ora dalla partenza del corteo il leader della Cgil Maurizio Landini spiega così le ragioni della manifestazione “La via maestra”, promossa oggi a Napoli dal sindacato con 160 tra organizzazioni e associazioni giunte nel capoluogo campano da tutta Italia.

Piazza Mancini, dove tra poco partirà la marcia diretta in piazza Dante (sul palco del presidio è attesa anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein), inizia a straripare di bandiere e manifestanti, sono attese circa 30mila presenze.

E prima del corteo anche il segretario generale del sindacato si concede una breve sosta in un caffè di piazza Garibaldi.

«Per noi - precisa Landini - la via maestra è attuare i principi e i valori della nostra costituzione. Non è cambiarla come vuole il governo per noi bisogna unire il paese non dividerlo è già fin troppo diviso. Governare non vuol dire comandare, governare vuol dire riconoscere i bisogni delle persone».

Il corteo parte con in testa lo stesso Landini, il percorso si snoderà lungo corso Umberto I, via Guglielmo Sanfelice, via Monteoliveto, via Sant’Anna dei Lombardi e via Toledo. Alla partenza della manifestazione arriva anche il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro: «Da Napoli mi sento di dire al’Italia non ci disumiamo - spiega Decaro - l’autonomia differenziata rischia di dividere il Paese, di fratturarlo e di abbandonare il Sud verso da un destino che sembrava ineluttabile invece anche come amministratori locali stiamo cercando di reagire da tanto tempo. Non abbiamo mai superato la spesa storica e non abbiamo gli stessi diritti e gli stessi servizi».