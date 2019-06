Faccia a faccia col premier Conte dal balcone di Napoli: «È pronta la legge delle mutande»

Venerdì 21 Giugno 2019, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La legge delle mutande può essere approvata già nella prossima settimana se il governo Conte mantiene gli impegni, che aveva già assunto quattro mesi fa quando aveva accolto il nostro ordine del giorno durante il dibattito sul decreto Carige». A dirlo il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, presentatore del disegno di legge che consente agli italiani di riscattare il proprio debito deteriorato, che stamattina ha incontrato a Napoli l’avvocato Raffaele Capasso nella sua abitazione dal cui balcone lo stesso Capasso, in mutande, aveva sollecitato il presidente del Consiglio sul tema in una scena ripresa in un video poi diventato virale.Il senatore Urso, inoltre, ha preannunciato che lunedì ripresenterà al Senato la norma di legge sotto forma di emendamenti al decreto crescita. «In quella sede misureremo la reale volontà del governo di rispondere ai bisogni degli italiani. Il vero avvocato de popolo si è dimostrato proprio Capasso, speriamo che Conte accolta il suo appello, che poi è l’appello di milioni di italiani finiti davvero in 'mutande' nelle mani degli speculatori finanziari», conclude il senatore di FdI.