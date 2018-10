Niente fondi per Bagnoli, de Magistris: «Lezzi mi ha rassicurato su risorse»

Sabato 27 Ottobre 2018, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il ministro mi ha assicurato che nella manovra di bilancio in qualche modo si rinveniranno tutte le risorse necessarie per il completamento della bonifica integrale di Bagnoli». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all'indomani dell'incontro avuto a Palazzo San Giacomo con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, durante il quale si è discusso anche di Bagnoli. De Magistris ha riferito di aver chiesto al ministro «anche di non perdere un minuto di tempo nemmeno per la parte della rigenerazione urbana, per la predisposizione di tutti gli atti necessari a bandire le gare e dunque per l'attuazione dell'accordo tenendo sempre fermo - ha aggiunto - il coinvolgimento costante non solo della città, firmataria dell'accordo, ma anche degli abitanti, dei movimenti, dei comitati».Il sindaco ha ricordato che con il raggiungimento e la sottoscrizione dell'accordo su Bagnoli, «la città ha scritto una pagina storica, importante e vuole continuare tutta insieme a dare un contributo forte, ma - ha ammonito - non bisogna perde tempo». De Magistris ha infine riferito che il ministro Lezzi «ha valutato con grande rispetto, attenzione e credo anche apprezzamento il lavoro fatto in questi anni su Bagnoli, la grossa resistenza della città di Napoli e la capacità di sottoscrivere il miglior accordo possibile che va attuato».