Consiglio comunale di Napoli, in aula il bilancio di Manfredi: «Vogliamo essere una città moderna»

«Alle misure previste nel bilancio, si accoppia un intervento di riordino e di messa in sicurezza delle municipalizzate che garantisce anche un equilibrio di bilancio e l'inizio di un nuovo reclutamento». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della seduta di bilancio in Consiglio comunale.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Napoli, piazza Garibaldi abbandonata: presidio anche di notte dopo il... I CONTI PUBBLICI Abc, stop del Comune di Napoli a 101 milioni di debiti:... IL PROGETTO Napoli, la Regione Campania stanzia 12 milioni di euro per riaprire...

Manfredi ha ricordato che ieri Asia ha bandito il concorso per 500 unità. «Noi non abbiamo spazzini - ha sottolineato - e non possiamo garantire la pulizia e il decoro che la città merita e analogamente stiamo lavorando su Abc e Anm». «Sono soddisfatto - ha concluso - perché si avvia un percorso di normalizzazione della città che vuole essere una città moderna e vuole dare una risposta ai suoi cittadini e per farlo deve essere organizzata e avere un'amministrazione giovane e qualificata e municipalizzate in grado di erogare servizi dignitosi».

«È un bilancio che salutiamo con grande soddisfazione perché mira alla ripresa degli investimenti e non al dissesto. Se le cose fossero continuate come stavano andando, questo sarebbe stato il bilancio del dissesto e invece abbiamo la possibilità di riprendere una politica di investimenti». conclude il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale chiamato a discutere e approvare il bilancio di previsione e pluriennale.

Manfredi ha riferito che l'amministrazione sta lavorando su due assi: mettere a disposizione risorse per la manutenzione delle strade e per il verde pubblico e per recuperare investimenti per intervenire sul patrimonio comunale di edilizia economica e popolare «capitoli che - ha affermato Manfredi - per moltissimi anni hanno avuto zero risorse».

Nel documento contabile sono previste anche risorse per le Municipalità che - ha sottolineato il sindaco - «così possano gestire le problematiche di prossimità per cui sono state costituite». Altro fulcro del bilancio è l'avvio di una politica di reclutamento del personale con un concorso che prevede mille assunzioni. «Il comune - ha spiegato il primo cittadino - è assolutamente privo di personale, alcune professionalità mancano del tutto e il personale è anziano. Diamo così anche un'opportunità ai giovani di entrare nella pubblica amministrazione: senza organizzazione e senza personale non si riescono a garantire servizi, investimenti e a realizzare le opere».