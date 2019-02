Napoli-Bari, patto tra de Magistris e Emiliano: «Insieme per la difesa dei territori»

Sabato 2 Febbraio 2019, 10:44

L’attenzione per le grandi questioni ambientali aperte, lo scambio di buone pratiche, l’interesse al processo di autonomia rafforzata: su questi temi c’è un comune interesse da parte del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che si sono incontrati ieri a Bari.«Ambiente, difesa dei territori, autonomia e cooperazione tra aree del nostro amato Sud. Sempre per la solidarietà e la valorizzazione delle differenze come fattore di coesione», ha detto de Magistris al termine dell’incontro.«Ci sono battaglie per la tutela dell’ambiente e della salute - dichiara Emiliano - come quelle che la Regione Puglia porta avanti per la decarbonizzazione dell’Ilva di Taranto e di tutte le industrie alimentate a carbone, lo spostamento dell’approdo del gasdotto Tap, la tutela del mare da trivellazioni e ricerca di petrolio, che trovano nel sindaco di Napoli un interlocutore attento e sensibile. Così come c’è una attenzione reciproca sul tema dell’autonomia rafforzata ed in particolare sull’ipotesi di creare, nell’ambito dell’autonomia, poteri speciali per le città metropolitane e per le regioni. È stato un momento di confronto assai utile, un confronto nel merito di questioni di così grande interesse per i nostri territori, che spero possa proseguire».