Napoli, Bassolino accusa: «Commissioni consiliari e Municipalità, serve buon funzionamento delle istituzioni»

«Di fronte a tanti gravi problemi sociali e civili sono indispensabili il massimo impegno ed il positivo funzionamento di tutte le istituzioni. Ma così non è. Prendiamo le commissioni consiliari che continuano a riunirsi contemporaneamente e dunque i consiglieri dovrebbero stare al confine tra una stanza e l'altra. È poco serio: l'ho detto una volta, due, tre, che bisogna fare?». Lo scrive in un post il consigliere comunale, Antonio Bassolino, già sindaco di Napoli.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Città metropolitana di Napoli, Pd e M5S pensano al rinvio del... LA POLITICA Tasse comunali, nessun aumento a Napoli ma Manfredi avverte:... LA POLITICA Patto per Napoli, Bassolino: «Risanamento della città...

«Un problema importante riguarda anche le dieci Municipalità. Nessuna ha ancora il suo organo esecutivo - spiega - È abbastanza assurdo. Infine sembra prospettarsi uno spostamento delle elezioni per il consiglio metropolitano: eppure siamo gli ultimi dato che hanno già votato tutte le grandi città metropolitane. Mi auguro che non avvenga perché è inconcepibile un simile comportamento».

«Così non va - conclude - Le istituzioni non possono essere subordinate agli interessi di parte. E' con giusto stile e con la necessaria correttezza che bisogna muoversi per far scattare un sentimento di partecipazione dei cittadini e per perseguire, con il contributo di tutti, il bene della città»