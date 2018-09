Bassolino e i delusi del Pd, patto in pizzeria: «Dem da rifondare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 26 Settembre 2018, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è solo la via congressuale per tentare di rifondare il Pd. C'è chi lavora dall'interno e chi si preoccupa del futuro democrat dall'esterno. Anche non essendo iscritto. E se qualcuno in epoca di governo sovranista iniziava a chiedersi che fine avesse fatto la società civile, ora sappiamo almeno che si risiede a discutere. A parlare. E a porsi interrogativi. Alla vigilia poi, anche se è una casualità, dell'arrivo a Napoli il 2 ottobre di Nicola Zingaretti. Tappa scelta dal governatore del Lazio che aspira alla leadership pd perché è qui che si addensano tutte le contraddizioni politiche della sinistra. Tra un governatore Pd (De Luca) che strizza troppo l'occhiolino alle destre, un sindaco di sinistra (de Magistris) che divide proprio il Pd e un elettorato che, in Campania, ha virato proprio sui grillini.