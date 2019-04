Napoli, la grande beffa di via Marina: persi 2,5 milioni di fondi europei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Aprile 2019, 07:00

Arrivano giovedì a Napoli i commissari europei per verificare se i cantieri di via Marina e della metropolitana Linea 1 e 6 sono stati finiti. A gennaio, gli ispettori di Bruxelles avevano ammonito a completare le opere entro il 31 marzo. L'ultimatum è scaduto domenica. Ma i lavori sono ancora in alto mare. Il Comune aveva promesso di riaprire sull'asse costiero almeno la corsia preferenziale e di riattivare i tram. Ma la strada è ancora chiusa e i mezzi fermi in deposito. Non solo. A tre mesi dall'affidamento al nuovo consorzio non è stato firmato il contratto e, senza, i nuovi lavori non possono partire. Bloccata per 6 mesi anche la Linea 6, a causa del braccio di ferro sulle griglie al Plebiscito tra Comune e Ministero dei Beni Culturali, risoltosi solo a marzo. Dopodomani, i commissari toccheranno con mano quanto è stato fatto. C'è il rischio che possa essere definanziata la parte delle opere non completata. Comune e Regione chiederanno di salvare via Marina, considerandola «parzialmente funzionale» ma per la Regione circa 2,5 milioni di finanziamenti vengono considerati perduti. Molto più grossa, invece, la cifra in ballo per la Linea 6, che potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni. Ok, invece, alla stazione Duomo, dove i ritardi sono legati ai ritrovamenti archeologici.