Un miliardo e trecento milioni di entrate correnti, identica la somma delle uscite, in mezzo un buco da 650 milioni che si compone di disavanzo più debito per 363 milioni - si tratta delle rate che il Comune deve pagare per tornare in equilibrio finanziario per sanare il deficit complessivo che è di 4,5 miliardi - più 320 milioni a copertura del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Ovvero quelle somme messe a bilancio come gli incassi delle multe o della Tari che producono un gettito reale al massimo del 40% rispetto a quello che dovrebbe entrare. Perché la riscossione è l’anello debole del risanamento dell’Ente di Piazza Municipio.

«Su questo misureremo Municipia fin da questo anno» fanno trapelare da Palazzo San Giacomo. Si tratta della società a cui il Comune ha affidato la riscossione coattiva e che viaggia già con un paio di mesi di ritardo rispetto al programma iniziale. Con questi chiari di luna oggi il Consiglio comunale approccerà il bilancio previsionale 2023-2025. Alla voce entrate per arrivare a 1,3 miliardi c’è anche la quota del “Patto per Napoli” - che pure vale 96 milioni - che però non significa spesa libera, a conti fatti Palazzo San Giacomo - giusto per fare un esempio - sulla manutenzione aggiunge ai 19 milioni messi l’anno scorso appena altri 10 milioni per arrivare a 29, spiccioli o poco più ma pur sempre una luce di speranza.

Per fortuna alla voce uscite - invece - non c’è solo il deficit ma anche 1,2 miliardi di Pnrr, Fondo sviluppo e coesione, i fondi Ue ordinari e quelli nazionali e i finanziamenti che arrivano dal piano strategico e dal Pnrr in quota Città metropolitana. Si tratta di spese vincolate a grandi progetti però sempre di cantieri importanti per la città, basta pensare alla metropolitana, agli investimenti sulle scuole e via dicendo.La sostanza è che il deficit «provoca un blocco di spesa e di agibilità di quasi 650 milioni che riguarda impegni assunti nelle precedenti Amministrazioni e che noi stiamo cercando di risolvere» riflettono in Comune.

Sulla spesa corrente, al netto della manutenzione, sono le partecipate che ingoiano con i loro contratti di servizio circa 380 milioni. Asìa costa 250 milioni, NapoliServizi 78. Anm 50 (più altri 40 in quota Regione). Poi ci sono le utenze che valgono al bellezza di 82 milioni. «cifra spropositata» il giudizio che trapela dall’Ente. Poi c’è una manciata di una decina di milioni per la revisione di altri prezzi. Bilancio che in ogni caso ha avuto il via libera dai Revisori dei conti, semaforo verde che si basa anche sul fatto che nonostante l’Ente risulta strutturalmente deficitario» i Revisori ritengono che le previsioni di cassa rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese» vale a dire che non sono «state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione».

Il Consiglio dell’ente di Santa Maria la Nova ha invece già approvato il bilancio di previsione nella mattinata di ieri una manovra da 900 milioni. Tra gli stanziamenti 248,5 milioni alle scuole, 258,2 per trasporti e strade, 62,2 per l’ambiente. Dal Pnrr 202 milioni per scuole e forestazione nel triennio e 350 per i Piani Urbanistici Integrati delle aree omogenee. «Città Metropolitana - si legge nella nota della ex Provincia - sostiene la cultura come asse importante dell’azione dello sviluppo economico del territorio. In questa direzione sono stati previsti, ad esempio, oltre al contributo ordinario al Teatro San Carlo pari a due milioni e 325mila euro, altri tre milioni quale contributo straordinario, per un totale di 5,3 milioni per il Massimo napoletano. Al Mercadante 1,4 milioni mentre 300mila euro vanno al Trianon - Viviani. Contributi per altre attività, inoltre, per 1,3 milioni».