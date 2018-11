Napoli, Dema punta su Imu e rifiuti. Ma Panini: «Si può solo vivacchiare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Novembre 2018, 07:00

Ore di dibattito, una forte critica da parte delle opposizioni con M5S e Forza Italia sugli scudi insieme al Pd, ma alla fine la lunghissima maratona di bilancio - finita a notte fonda - ha visto la giunta guidata dal sindaco Luigi de Magistris e la maggioranza avviarsi verso lidi più sicuri sulla questione del nuovo piano di rientro dal debito e le connesse variazioni di bilancio. L'Aula ha approvato le tre deliberazioni per il riequilibrio del bilancio e la nuova formulazione del piano di riequilibrio pluriennale.Gli arancioni avevano da temere - visti gli ultimi accadimenti - soprattutto se stessi, ovvero la tenuta della maggioranza, che ieri ha retto anche se tra mille distinguo. Da oggi, al massimo l'inizio della prossima settimana, si chiuderà anche il cosiddetto «secondo tempo del rimpasto» quando ai consiglieri della maggioranza verranno assegnate delle deleghe, che nella sostanza anche se non nella forma, li metteranno nelle condizioni di accompagnare gli assessore competenti nel prendere decisioni. In questo contesto i numeri dell'ente quadrano, meno, molto meno quelli dei napoletani che a fronte di un bilancio regolare dal punto di vista contabile si vedono ricompensati con servizi non all'altezza della terza città d'Italia.