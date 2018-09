CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Settembre 2018, 08:46

La spaccatura politica resta ma a distanza di 4 giorni arriva il parere positivo della «Commissione locale paesaggio» - nominata dal Consiglio comunale e composta da tre arancioni e due membri di opposizione - al progetto di allargamento del marciapiedi di Piazza Vittoria, dove il fratello del sindaco Claudio de Magistris - insieme ad altri soci - installerà un bistrot. Parere non vincolante ma obbligatorio a latere del via libera già dato dal soprintendente Luciano Garella al quale il progetto ora ritorna per l'ultimo timbro prima dei lavori. Insomma, una formalità o poco di più. Questa la cronaca dei fatti che di per sè - tuttavia - non cancella le polemiche che arrivano da Chiaia, il quartiere interessato al progetto, firmate dal presidente della Municipalità Francesco De Giovanni e dalle associazioni del posto soprattutto Cittadinanza attiva. Un parterre politico schierato politicamente all'opposizione del sindaco Luigi de Magistris che in qualche modo - secondo loro - avrebbe favorito il fratello. È bene precisare che si tratta solo di illazioni, in quanto quello della Commissione non è un parere vincolante, l'unico ente che può autorizzare quei lavori è la soprintendenza e lo ha fatto appunto con Garella.