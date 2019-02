Lunedì 4 Febbraio 2019, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, si trova in questo momento in visita al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Un sopralluogo a sorpresa come quello di venerdì scorso, quando la titolare della Salute si era recata al policlinico Umberto I di Roma, rilevandone lo scarso servizio ed entrando in polemica con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.