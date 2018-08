Bagnoli, accelerata sul commissario: martedì la nomina nel Consiglio dei ministri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 30 Agosto 2018, 08:00

Martedì, nel prossimo consiglio dei ministri, la nomina del nuovo commissario per la bonifica di Bagnoli. Le dimissioni, improvvise, di Salvatore Nastasi non provocano reazioni nelle istituzioni locali, dal Comune alla Regione, mentre si è scatenata una febbrile attività nelle stanze del governo Lega-5Stelle dove si confrontano diverse strategie.L'unica presa di posizione dopo l'addio di Nastasi è quella di Valeria Valente, Pd: «Le sue dimissioni sono una cattiva notizia: si vanifica un lavoro che con coraggio e dedizione il commissario ha portato avanti». Dalla Regione non arriva nessuna nota ufficiale di Vincenzo De Luca in attesa dele decisioni di Roma. E anche dal Comune non arrivano dichiarazioni ufficiali, rimandando le valutazioni sull'operato di Nastasi a dopo la nomina del suo successore.