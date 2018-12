Napoli, bufera sul bistrot del fratello del sindaco: «Irregolarità nelle procedure»

Venerdì 21 Dicembre 2018, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nella riunione della commissione odierna abbiamo avuto la conferma: la procedura partita dalla richiesta di un imprenditore di adozione di un tratto del marciapiede di piazza Vittoria è stata avviata in assenza del parere del sindaco, come previsto dal regolamento vigente. Dopo le segnalazioni della nostra commissione, è intervenuto l’attuale vicesindaco ritenendo di aver sanato la questione con un suo parere positivo esposto ex post. Al di là del fatto che sulla pratica ci sia un diretto interesse di uno stretto parente del sindaco, ci troviamo di fronte a un precedente pericoloso che rischia di aprire la stura a circostanze simili». Lo scrive in una nota il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Napoli, Domenico Palmieri, che si è riunita stamattina.«Abbiamo registrato anche un altro elemento – continua Palmieri - che lascia sconcertati: si fa grande confusione tra il regolamento di “Adotta una strada” e la semplice occupazione di suolo pubblico. Nel caso in questione, allargare il marciapiede, operazione necessaria per posizionare i tavolini all’aperto, significa eliminare alcuni stalli delle strisce blu, quindi meno posti auto e meno entrate per le disastrate casse del Comune».«Troppo spesso siamo di fronte a imprenditori che sembrano chiedere l’adozione di una strada solo per piazzarci sedie e ombrelloni di bar e ristoranti. Legittimi interessi privati, ma mi chiedo dove sia l’interesse pubblico di un’operazione di questo tipo per il quale il consiglio comunale ha varato il regolamento. Serve ristabilire certezza e trasparenza delle procedure», conclude Palmieri.