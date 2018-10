Napoli, il Municipio cade a pezzi: piovono calcinacci a Palazzo San Giacomo

Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 11:02

Un altro crollo di calcinacci a Palazzo San Giacomo, dopo quelli di agosto. Interdetto il ballatoio al terzo piano, dove una parte del controsoffitto ha ceduto franando sul pavimento. I locali sono stati chiusi e transennati con dei bidoni dell'immondizia.Si tratta di uno dei punti a rischio, segnalato nella relazione dei periti della NapoliServizi e del Comune, nell'ispezione di agosto, condotta con i rappresentanti della sicurezza dei lavoratori e partita su denuncia della Cisl Fp dopo il cedimento di un lampadario nell'androne centrale. Nel fine settimana, invece, è stata transennata la statua storica di Rogerius che si trova nell'androne centrale, anch'essa oggetto di dissesti.«Si tratta – spiega Agostino Anselmi, coordinatore Cisl Fp del Comune di Napoli - dell'ennesimo episodio che mette a serio rischio l'incolumità e la sicurezza dei dipendenti comunali. Non è bastata la denuncia di agosto dei nostri rappresentanti della sicurezza. Dal sopralluogo che ne scaturì, con l'ufficio prevenzione e sicurezza, fu stilato un verbale con gli interventi da fare per eliminare il pericolo proprio in quell'area. Ma da allora nulla si è mosso e la situazione è precipitata a seguito delle piogge di questi giorni. Il cedimento è avvenuto probabilmente a causa delle infiltrazioni d'acqua dal lastrico solare. Ci rivolgeremo all Asl Na 1 e all'autorità giudiziaria affinché il Comune intervenga ad horas per rimuovere il pericolo. Non ci si può limitare a fronteggiare i temi della sicurezza con i soliti bidoni dell'immondizia usati per interdire i passaggi dei dipendenti e col divieto dell'uso degli ascensori».